Reunião aconteceu na última segunda (12) Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 07:31

Após reunião agendada pelo deputado estadual Eurico Júnior com o secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, ficou acertada a abertura de uma unidade da Faetec em Paty do Alferes. O deputado havia feito essa indicação parlamentar (n° 4519) na Alerj em novembro de 2020.

De acordo com a assessoria de Eurico, as unidades de Miguel Pereira, Vassouras e São José do Vale do Rio Preto serão reabertas, e Dr. Serginho também se comprometeu a realizar a manutenção do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de Vassouras. “Responsável pela implementação da política de Educação Profissional e Tecnológica pública e gratuita no Estado do Rio de Janeiro, a Faetec atende cerca de 100 mil alunos por ano em 130 unidades de ensino, que somam a oferta no Ensino Técnico de Nível Médio, na Formação Inicial e Continuada, Qualificação Profissional e na Educação Superior. Precisamos qualificar nossos jovens e adultos para o mercado de trabalho. Só assim conseguiremos desenvolver os municípios do interior”, comentou o deputado estadual.