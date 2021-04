Trabalho de desinfecção é realizado diariamente Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 17:15

A Prefeitura de Paty do Alferes, sul do estado, intensificou o trabalho de desinfecção de locais públicos e das principais ruas do município. Segundo a administração municipal, todos os dias a equipe percorre diferentes bairros, principalmente nas áreas de maior aglomeração como bancos, mercados e farmácias.

O prefeito comentou a ação e voltou a pedir apoio da população. “Nós intensificamos a desinfecção das vias do município, diante do aumento de casos que tivemos nos últimos dias. Nossa fiscalização também tem atuado de forma a fiscalizar o cumprimento do nosso decreto que trouxe restrições em diversos setores e multa em caso de descumprimento", disse Juninho Bernardes, que também falou sobre outras ações relacionadas à pandemia:"Nossa equipe de saúde está também trabalhando de forma dedicada para atender os casos suspeitos no nosso Centro de Triagem, de domingo a domingo, e na imunização estamos avançando cada dia mais, nossa média de pessoas vacinadas é acima da nacional, já vacinamos mais de 11% da população. Mas, o mais importante é a colaboração de toda a população em seguir as normas sanitárias para conseguirmos diminuir o contágio em nossa cidade. Conto com cada patiense, que tenhamos empatia, amor ao próximo e que cada um assuma a sua responsabilidade para vencermos este

vírus. Juntos, se todos fizerem sua parte, vamos vencer essa guerra”.