Município renova frota escolar nos últimos anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 12:39

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, entregou mais 4 micro-ônibus para a rede escolar do município. Os veículos, zero km e adaptados para pessoas com deficiência, foram adquiridos pelo projeto Caminho da Escola, recurso exclusivo para aquisição de transporte escolar A atual gestão já entregou um ônibus e 7 micro-ônibus para transporte escolas. De acordo com a prefeitura, mais um ônibus deve chegar em breve. “A educação é uma das prioridades em nosso município. Por causa da pandemia, precisamos adaptar o ensino para o modo remoto, mas continuamos trabalhando muito para o retorno assim que for possível", disse o prefeito.



O secretário de Educação de Paty comentou a importância da renovação da frota. "Quero agradecer ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo pelo empenho na educação. Nós estamos nos organizando para quando as condições sanitárias permitirem termos o retorno das aulas presenciais, e o transporte escolar é essencial para os nossos alunos. Este micros vão substituir as Kombis que há mais de 20 anos fazem transporte em nosso município. Agora, vamos poder transportar nossos alunos com mais segurança e conforto", disse David Mello. "O professor David tem desenvolvido excelentes projetos e vamos continuar a investir nesta área que é essencial para o desenvolvimento de nosso município, sempre atuando para que nossa educação esteja entre as melhores do estado", ressaltou o prefeito.