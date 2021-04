Paty do Alferes fica no sul do estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 12:37

Após membros de uma facção criminosa deixarem mensagens em muros de Paty do Alferes e Miguel Pereira, a Polícia Civil deflagrou uma operação nos municípios do interior do estado com apoio do Grupamento de Cães e da Guarda Municipal. A divulgação de vídeos em redes sociais também serviu para que a ação fosse iniciada.



Ontem (26), cerca de 20 pessoas foram levadas para a delegacia para verificação de antecedentes criminais e dois homens foram presos em Paty do Alferes. Ambos tinham mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e porte de arma.