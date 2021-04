Ações acontecem em estabelecimentos comerciais e transporte municipal Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 13:19

As equipes da Vigilância Sanitária, Fiscalização e Guarda Municipal continuam fazendo ações de fiscalização em diferentes pontos de Paty do Alferes. Além de visitas a estabelecimentos comerciais, os agentes também verificam o cumprimento das medidas contra a propagação da covid-19 no transporte municipal (vans e ônibus). “É muito importante esta força tarefa composta pela fiscalização sanitária, fiscalização de

posturas, guardas municipais e ambientais. Todos juntos, unidos para combater a proliferação

do Coronavírus em nosso município. Este é um vírus facilmente transmissível, então é preciso

a colaboração de todos para vencermos esta guerra”, disse Paulo José Lima, secretário interino de saúde.

As denúncias de descumprimento de normas sanitárias em Paty do Alferes podem ser feitas realizadas pelos telefones 153 e 190.