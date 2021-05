Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:48 | Atualizado 05/05/2021 17:48

A secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai iniciar amanhã (06) a vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades. “Nós estamos seguindo a orientação do Plano Nacional de Vacinação e agora as etapas não são por faixa etária, mas para pessoas com comorbidades. Iniciamos pelos de Síndrome de Down e pessoas que fazem hemodiálise, e na semana que vem vamos fazer de gestantes e puérperas com comorbidades, no dia 12, também na Maternidade. É muito importante que todos entendam que as vacinas têm chegado aos poucos e que nossa equipe tem trabalhado duro para vacinar a todos”, explicou a coordenadora de imunização do município, Kelly Tashima.



As pessoas com Síndrome de Down devem procurar a Unidade Alba Monteiro de Bernardes (Maternidade), das 9h às 14h, enquanto os pacientes que fazem hemodiálise e moram na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família serão vacinados em casa. Os agentes comunitários de saúde vão entrar em contato para agendamento da imunização. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os pacientes devem entrar em contato com a Central de Vacina pelo WhatsApp (24) 98165-0328. Será necessário apresentar declaração médica, laudo ou exame, documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS.