Praça Manoel Congo fica no centro de Paty do Alferes Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 13:20

Um projeto de lei na Câmara Municipal de Paty do Alferes propõe a troca do nome da Praça Manoel Congo para homenagear um líder evangélico do município que morreu de covid-19 em janeiro deste ano. O PL quer que a praça localizada no centro da cidade seja rebatizada como Pastor João Auto da Silva. Diante da repercussão negativa da proposta, a votação que aconteceria na última quarta-feira (05) foi adiada para a próxima quarta-feira (12).



Entidades se manifestaram contra a aprovação do PL, fizeram abaixo-assinado e protocolaram nota de repúdio na Câmara. A praça Manoel Congo homenageia o líder da maior revolução de pessoas escravizadas do estado do Rio de Janeiro. Congo e Marianna Crioula são reconhecidos pela Alerj como heróis do estado. Para saber mais sobre a história de Congo, leia artigo publicado por O Dia no ano passado.