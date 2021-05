Paty do Alferes fica no sul do estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 18:43

Nesta terça (11), a prefeitura de Paty do Alferes iniciou a segunda fase da vacinação contra gripe/influenza. Na nova etapa, que vai até o dia 8 de junho, podem se vacinar idosos a partir de 60 anos e professores que comprovem vínculo atual de trabalho.

A vacinação ocorre em todas as unidades de saúde do município e é necessário que o cidadão entre em contato com a unidade de saúde mais perto de sua residência para fazer o agendamento. “A gripe é uma infecção viral respiratória aguda e altamente contagiosa, podendo levar a complicações graves e ao óbito. A importância da vacinação contra gripe neste momento é que a gripe é uma doença que possui sazonalidade, ou seja, uma doença em que a maior parte dos casos está concentrada em um período específico do ano. Assim, é muito importante que os grupos prioritários não percam seu momento de vacinar. Outro aspecto muito importante é que é preciso respeitar o prazo de 14 dias entre a vacinação da covid-19 e da gripe, para evitarmos reações”, explica a coordenadora de imunização de Paty, Kelly Tashima.