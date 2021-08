Paty do Alferes fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty do Alferes fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 07/08/2021 16:37



A prefeitura de Paty do Alferes comunicou a prorrogação do Decreto Nº 6826/2021, que dispõe sobre as medidas restritivas de combate à covid-19. Publicado em 30 de julho, o documento mantém até o próximo dia 16 de agosto medidas como a autorização das aulas presenciais e a proibição de realização de eventos de qualquer natureza com participação de público, exceto aqueles realizados em casas de festa, que devem obedecer as mesmas medidas impostas para bares e restaurantes. O toque de recolher entre 0h30 e 5h também está mantido. Vale registrar que Paty do Alferes tem registrado queda no número de casos ativos de covid-19 e internações pela doença, conforme divulgado no boletim deste sábado (07).

Confira, na galeria de fotos abaixo, todas as medidas prorrogadas pelo decreto e as multas que podem ser aplicadas em caso de descumprimento.