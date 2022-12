Espaço natalino terá diversas atrações - Divulgação

Publicado 08/12/2022 14:56

A partir deste sábado (10), a prefeitura de Paty do Alferes vai transformar a Estação Ferroviária em Estação do Natal, com Casa do Papai Noel, Cantata, iluminação especial, shows, atrações musicais e confraternização.

"À pedido do prefeito Juninho Bernardes, fizemos uma programação bem diversificada. Vai ter cantata de Natal em parceria com o SESC; o Natal Solidário, que é uma parceria com a iniciativa privada; e atrações musicais e food trucks com pratos e cervejas artesanais. Vai ter também a chegada do Papai Noel, com distribuição de brinquedos para as crianças. Esperamos toda as famílias patienses e nossos visitantes para, juntos, celebrarmos o Natal. Todos estão convidados para esta festa mais que especial", disse a secretária de Turismo do município, Dayanna Marques. Confira, abaixo, a programação completa da Estação do Natal.



10/12 - Sábado

18h - Casa do Papai Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)

11/12 - Domingo

18h Casa do Papai Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)

18h Natal SESC Show Cantata

15/12 - Quinta

18h Casa do Papa Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)

16/12 - Sexta

18h Casa do Papa Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)

18h Natal Solidário

20h- Show Musical

17/12 - Sábado

10h - Chegada do Papal Noel em Arcozelo

11h - Chegada do Papai Noel em Avelar

14h - Natal Solidário

16h -G.R.E.S. Unidos de Jacarepaguá

21h - Show do Maks Salles

18/12 - Domingo

11h- Natal Solidário

17h - Vem Sambar

18h -Casa do Papai Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)