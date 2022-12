Prefeito Juninho Bernardes - Divulgação

Publicado 29/12/2022 00:41

Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) deu parecer favorável às contas da prefeitura de Paty do Alferes em relação ao exercício de 2021. Um dos destaques da gestão do prefeito Juninho Bernardes no ano passado foi o investimento em Educação e Saúde, acima da determinação federal. Foram investidos 27,90% em Educação e outros 23,23% em Saúde, superando os 25% e os 15% exigidos. Outro destaque foi o gasto em pagamento de pessoal. O limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%, mas o município terminou o ano com 29,56%. O relatório ainda ressaltou o Equilíbrio Financeiro do município. A atual administração terminou o ano de 2021 com superávit de R$ R$76.405.528,47.



“Com muito trabalho sério e gestão conseguimos a aprovação do TCE das contas dos quatro anos do meu primeiro mandato e agora no primeiro ano do meu segundo. Isso é resultado de nosso compromisso com o melhor da nossa cidade, do nosso povo, sempre com transparência e responsabilidade. Conseguimos implementar o maior projeto de asfaltamento de Paty, já chegamos a marca de 70 ruas asfaltadas; investimos na agricultura familiar, com a nossa feira e a nossa patrulha agrícola; na saúde e educação, reformamos e ampliamos todas as unidades de saúde e escolares, criamos duas novas creches triplicando o número de vagas; reformamos nossas quadras esportivas; estamos investindo em novos projetos como a construção do nosso Hospital Municipal e do nosso Casario do Alferes, que vai ser um polo gastronômico, turístico-cultural. Agradeço a toda equipe da prefeitura, em especial o controle interno, e a nossa Câmara Municipal, estamos alcançando muitas conquistas sempre com equilíbrio financeiro, visando o futuro da nossa cidade”, destacou o prefeito Juninho Bernardes. A análise empreendida pelo Tribunal de Contas resulta em um parecer prévio e técnico, que será encaminhado à Câmara Municipal para aprovação final.