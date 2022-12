Exposição está em cartaz na Galeria de Artes do Centro Cultural Maestro Figueira - Divulgação

Exposição está em cartaz na Galeria de Artes do Centro Cultural Maestro FigueiraDivulgação

Publicado 20/12/2022 16:16

Para celebrar os 35 anos de emancipação de Paty do Alferes, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa lançou a exposição coletiva "Um Presente para Paty", que reúne obras de diversos artistas do município e da região e tem curadoria de Ludwika Piekut, Monique Belfort e Rogéria Magalhães. A exposição marca a reabertura da Sala de Artes Dulce Pinheiro Bernardes, espaço que proporciona aos moradores e turistas a apreciação de arte e cultura de forma gratuita.



"A exposição está linda e é uma oportunidade para os patienses e turistas conheçam mais da cultura de nosso município. Espero que todos venham visitar e apreciar a arte patiense!", destacou a secretária de Cultura, Tamires Fortuna. A exposição está em cartaz na Galeria de Artes do Centro Cultural Maestro Figueira, localizada na Praça Manoel Congo, s/n. "Um Presente para Paty" pode ser visitada até 16 de janeiro, entre segunda e sexta-feira, das 10h às 18h