Papai Noel visitou dois pontos de PatyDivulgação

Publicado 19/12/2022 19:07 | Atualizado 19/12/2022 19:09

No último sábado (17), a prefeitura de Paty do Alferes proporcionou às famílias do município a visita do Papai Noel, que chegou de helicóptero. Acompanhado do prefeito Juninho Bernardes, do vice Arlindo Dentista e de colaboradores da prefeitura, o Papai Noel pousou no campo de Arcozelo e, em seguida, no de Avelar, distribuindo milhares de presentes e tirando fotos com a criançada.



"Foi mais um dia emocionante, no qual podemos levar o melhor do espírito natalino até nossas crianças. O Natal é um momento de muita alegria e esperança, e nada melhor do que ver os olhos das nossas crianças brilharem", disse o prefeito Juninho.