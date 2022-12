Cantata do Sesc abriu o Natal em Paty - Divulgação

Publicado 14/12/2022 15:22

No último domingo (11), a abertura oficial do Natal em Paty do Alferes encantou os presentes. A prefeitura, em parceria com o Sesc, promoveu Cantata Natalina, show recheado de música, dança e animação com canções tradicionais que remetem à esta época do ano. Além do musical, as crianças visitaram a Casa do Papai Noel que também estará aberta entre os dias 15 e 18, a partir das 18h.



Neste final de semana, na Praça Georges Jacob Abdue o público poderá curtir o "Natal Solidário - Paty sem Fome", com shows musicais, comida, cerveja artesanal e arrecadação de alimentos. Abaixo, a programação completa.

15/12 - Quinta

18h Casa do Papa Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)

16/12 - Sexta

18h Casa do Papa Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)

18h Natal Solidário

20h- Show Terra Mar

17/12 - Sábado

10h - Chegada do Papal Noel em Arcozelo

11h - Chegada do Papai Noel em Avelar

14h - Natal Solidário

16h -G.R.E.S. Unidos de Jacarepaguá

19h30 - Show com Silvinho dos Teclados

21h - Show do Maks Salles

18/12 - Domingo

11h- Natal Solidário

17h - Vem Sambar

18h -Casa do Papai Noel no CAT (Centro de Atendimento ao Turista)

*O evento Natal Solidário - Paty sem Fome vai arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos em prol da APAE, SASE e famílias do município.