Entrega aconteceu no dia da PadroeiraDivulgação

Publicado 16/12/2022 11:36

No dia de Nossa Senhora da Conceição (08), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, entregou ao Padre Welder o projeto para a segunda etapa da obra de restauração da Igreja Matriz. A gestão municipal ressalta que a entrega dos Projetos de Restauração Arquitetônica e Complementares em nível básico e executivo é de extrema importância, já que só a partir deles a Prefeitura e a Igreja podem buscar recursos para "a obra que trará de volta à coletividade esse monumento histórico-cultural".

De acordo com Daphne Iglesias, arquiteta da prefeitura responsável por acompanhar o projeto entregue, os estudos contemplam aspectos como complementação do levantamento físico, revisão dos projetos básico e executivo de restauração arquitetônica e elementos integrados, projeto de pesquisa arqueológica, projeto básico e executivo de instalações elétricas e de acessibilidade, entre outros. "A empresa ganhadora da licitação é especializada nas áreas de arquitetura, urbanismo e patrimônio histórico. Já realizou projetos de restauração ou gerenciamento de obras em monumentos seculares, como as Igrejas Matrizes de Piraí e Barra do Piraí e a Fazenda Santa Eufrásia, em Vassouras", pontuou Daphne, ressaltando que "o projeto de restauração da Igreja Matriz de Paty envolveu meses de dedicação exclusiva de inúmeros profissionais de várias especialidades, entre eles arquitetos, engenheiros de estrutura, eletricista e de comunicações, restauradores artísticos e arqueólogos, assim como a atenção especial no projeto de prevenção e combate a incêndios e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, por exemplo".



Já concluída, a primeira etapa da obra foi uma conquista do prefeito Juninho, por meio de emendas federais, e envolveu restauração da cobertura e a estabilização com a primeira parte do reforço estrutural da Igreja, que há anos sofria com tais problemas, comprometendo a estrutura e com o risco real de ruir a qualquer momento. O investimento desta 1ª etapa foi de R$ 1.018.466,19. A obra foi iniciada em 2019 e terminou neste ano. Segundo a prefeitura, o objetivo dessa etapa era manter o patrimônio histórico-cultural estabilizado e livre de infiltrações. O Iphan aprovou e, na quarta-feira (07), a conclusão da etapa de restauro estrutural no valor de R$649.028,40.



“Nosso município tem história para ser contada e preservada. Quem acompanha de perto esta luta sabe quanto esforço estamos fazendo para recuperar os equipamentos histórico-culturais de nossa cidade. Conseguimos, por meio do Paty Previ, entregar a restauração do antigo Casarão da Câmara Municipal, estamos fazendo por etapas a restauração da nossa Aldeia de Arcozelo, fizemos a primeira etapa que envolveu a parte estrutural da Igreja Matriz, e, hoje, estamos entregando este projeto para conseguirmos o restauro da parte interna. Quero agradecer ao padre Welder, a nossa equipe da Prefeitura envolvida, aos nossos vereadores, e dizer que vamos continuar trabalhando muito para melhorar a vida de nossa população", disse o prefeito Juninho.



"Toda longa caminhada se faz com pequenos e grandes passos rumo ao objetivo de chegada. Hoje recebemos o Projeto Executivo de Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Paty. O fato reacende em nós a esperança de vermos este nosso belo templo de volta aos fiéis e ao povo patiense. O projeto é um grande passo alcançado com destemor por parte do governo municipal, que não mede esforços para trazer de volta este importante patrimônio histórico, cultural e religioso de nossa cidade e da região. Agradecemos, neste dia, a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, por nos conceder a bênção de receber este projeto", ressaltou o padre Welder.



Único bem tombado em Paty do Alferes, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi inaugurada em 31 de maio de 1844 e ocupa uma área de 925,00 m². Em estilo colonial, a Matriz foi construída com estruturas em madeira, paredes frontais de pau-a-pique e decorada com importantes peças para compor o acervo mobiliário e de imagens, tais como a de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora do Rosário, ambas do século XIX, que ainda hoje adornam os altares da igreja.