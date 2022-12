Evento fez sucesso em Paty - Divulgação

Publicado 21/12/2022 15:37

O "Natal Solidário - Paty Sem Fome" movimentou o último final de semana, com música, comida, cerveja artesanal e muita solidariedade. O evento foi organizado por empreendedores de Paty do Alferes e contou com o apoio da prefeitura. No local, foram arrecadados alimentos não perecíveis e brinquedos para instituições de caridade.



Outro destaque do final de semana em Paty foi a Casa do Papai Noel, localizada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na Praça da Estação. No local, a criançada pode visitar a casa do bom velhinho e tirar foto com ele. Diante do sucesso, a visitação foi prorrogada. A Casa do Papai Noel vai funcionar amanhã (22) e sexta (23), a partir das 18h.