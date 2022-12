Evento é retomado após dois anos - Divulgação

Publicado 29/12/2022 07:15

A prefeitura de Paty do Alferes divulgou a programação de réveillon do "Praça da Virada", evento que volta a acontecer após dois anos suspenso por conta da pandemia da covid-19. Na virada de 2022 para 2023, a população de Paty terá shows gratuitos no centro da cidade.



No dia 31, a Praça George Jacob Abdue terá o primeiro show às 22h, com a Banda Acústico A3. Às 23h50, tem DJ e contagem regressiva para a virada do ano. A partir de 0h50, o pagode do grupo Vem Sambar encerra a festa em Paty.