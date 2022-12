Investimento é de mais de R$ 300.000,00 - Divulgação

Publicado 29/12/2022 21:55

A prefeitura de Paty está erguendo um grande muro de contenção no Roseiral, em Arcozelo. A obra, com investimento de R$332.737,07, tem objetivo de garantir a segurança dos moradores que moram perto da encosta e daqueles que passam pelo local. "O local foi atingido por chuvas intensas em fevereiro. Desde então, o prefeito Juninho Bernardes determinou que realizássemos os trabalhos para a segurança dos moradores. Fizemos avaliação do local, o levantamento do serviço que seria necessário e a licitação para a realização da obra. O muro de contenção além de permitir a reconstituição da via, visa mitigar o perigo dos moradores abaixo da encosta. Restaurando, assim, a segurança tanto dos transeuntes da via quando dos moradores da localidade", disse o secretário de Obras, Alexandre Lisboa.