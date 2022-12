Folias de Reis vão movimentar Centro de Paty e Avelar - Divulgação

Publicado 30/12/2022 07:13

As Folias de Reis vão movimentar Paty do Alferes nos próximos dias 4 e 5 de janeiro. A manifestação cultural religiosa que remete aos três Reis Magos que partiram à procura da manjedoura, guardando o Menino Jesus, terá suas exposições no Centro no dia 4 e em Avelar no dia seguinte.

"Nós realizamos reuniões com os organizadores e representantes das Folias de Reis do município para conversar sobre esta tradicional festa. Mais do que parte da cultura popular, a Folia de Reis é uma grande demonstração da religiosidade popular, e faz parte do calendário cultural de nossa cidade. As apresentações foram suspendidas durante os anos em que vigorou o decreto da covid-19 e retornam em 2023, com apresentações gratuitas. Todos estão convidados para participar desta tradicional festa popular e brasileira, com grande representatividade em nossa cidade", destaca a secretária de Cultura e Economia Criativa de Paty, Tamires Fortuna.



Veja abaixo a programação do Encontro de Folias de Reis:

04 de Janeiro - Centro de Paty do Alferes

1 - Irmandade Jesus Maria José (18h30)

2 - Jornada Estrela Dalva (19h30h)

3 - Jornada Sagrada Estrela de Davi (20h30)

05 de Janeiro – Centro de Avelar

1 - Jornada Estrela da Paz (18h)

2 - Sagrado Coração de Jesus (19h)

3 - Sagrada Volta de Jesus (20h)

4 - Jornada Guia do Oriente (21)