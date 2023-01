"Praça da Virada" reuniu moradores e turistas em Paty - Divulgação

Publicado 04/01/2023 16:26

O retorno do evento "Praça da Virada" movimentou o réveillon em Paty do Alferes. Os shows do Acústico A3, do Dj Daniel e do grupo Vem Sambar foram as atrações dos moradores e turistas que escolheram a Praça George Jacob Abdue para a a celebração da passagem de 2022 para 2023. “O evento transcorreu com total segurança e diversão garantida, fechando com chave de ouro o ano de 2022, e saudando 2023 com muita alegria e animação”, disse a secretária de Turismo Dayanna Marques.