Prefeitura de Paty organizou 6 jornadasDivulgação

Publicado 09/01/2023 19:27

As apresentações de Folias de Reis movimentaram Paty do Alferes na quarta (04) e na quinta-feira (05). A prefeitura organizou seis jornadas, que foram realizadas na Praça George Jacob Abdue, no Centro, e no Distrito de Avelar.



"Mais do que parte da cultura popular, a Folia de Reis é uma grande demonstração da religiosidade popular e faz parte do calendário cultural de nossa cidade. As apresentações foram suspensas durante os anos em que vigorou o decreto da covid-19 e retornaram com muita emoção, alegria e fé. A nossa secretaria, por determinação do prefeito Juninho, apoia esta tradição que conta com grande representatividade em nossa cidade", disse a secretária de Cultura e Economia Criativa de Paty, Tamires Fortuna. Veja, abaixo, a lista de grupos de Folias que se apresentaram.



4 de Janeiro - Centro de Paty do Alferes

1 - Irmandade Jesus Maria José

2 - Jornada Estrela Dalva

3 - Jornada Sagrada Estrela de Davi

5 de Janeiro – Centro de Avelar

1 - Jornada Estrela da Paz

2 - Sagrado Coração de Jesus

3 - Jornada Guia do Oriente