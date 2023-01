Educação de Paty é destaque no estado do Rio - Divulgação

Educação de Paty é destaque no estado do RioDivulgação

Publicado 12/01/2023 15:32

Paty do Alferes foi um dos municípios contemplados para recebimento da verba complementar do Fundeb para a educação em 2023. O Valor Aluno Ano Resultado (VAAR), que este ano começa a complementar os recursos do fundo, visa premiar bons resultados na melhoria do ensino e na redução da desigualdade. No estado do Rio de Janeiro, 35 dos 92 municípios conseguiram receber algum recurso. Paty vai receber R$377.556,75,



"O fato de recebermos esta verba complementar mostra o compromisso e a seriedade que o governo Juninho e Arlindo investe na educação municipal. A vinda de mais este recurso se deve ao fato de trabalharmos na qualidade de nosso ensino e também por fazermos utilizações das verbas corretamente, batendo os 25% da educação, utilização dos 70% do Fundeb, utilização do VAAT em 50% no infantil e 15% de investimento. A educação em Paty está em transformação, sempre para o melhor, com investimento em projetos pedagógicos de qualidade como o de natação inclusiva, o de musicalização e o de xadrez e em investimentos em infraestrutura como as reformas e ampliações de dez unidades escolares e a construção de 03 novas escolas e vem muito mais por aí", disse o secretário municipal de Educação, David Mello