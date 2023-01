Prefeito Juninho posou com novos servidores - Divulgação

Prefeito Juninho posou com novos servidoresDivulgação

Publicado 17/01/2023 15:56

No último dia 13, a prefeitura de Paty do Alferes empossou 24 novos servidores, aprovados no

concurso homologado em 2020. A posse ocorreu na sede da instituição e contou com a presença de secretários, familiares e amigos dos novos funcionários. Antes da assinatura dos documentos, o prefeito Juninho Bernardes fez um breve discurso, no qual expôs a satisfação em convocar um número expressivo de profissionais “em momento financeiramente desafiador do país”. Foram convocados 11 agentes administrativos, 1 assistente social, 11 auxiliar de serviços gerais e 11 auxiliares de obras e serviços públicos



“Ao longo dos dois mandatos, mesmo com todas as dificuldades decorrentes da conjuntura nacional que enfrentamos, estamos fazendo uma série de ações para melhorar, continuamente, os serviços públicos e, consequentemente, melhorar a vida da nossa população. A valorização do funcionalismo público é um dos principais compromissos do nosso governo", disse o prefeito Juninho. Desde 2017, quando começou a atual gestão municipal, já foram convocados 497 servidores. Ao final do discurso, o prefeito informou que há previsão de novas convocações ainda neste primeiro semestre.