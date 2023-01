Equipes trabalham em diversos pontos do município - Divulgação

Equipes trabalham em diversos pontos do municípioDivulgação

Publicado 18/01/2023 16:41

Com as fortes chuvas registradas na região, a prefeitura de Paty do Alferes abriu frente de trabalho emergencial em diferentes pontos do município. A equipe trabalha diariamente, inclusive aos finais de semana, para resolver os estragos causados pelas intensas chuvas. Com o tempo firme, o prefeito Juninho Bernardes determinou um mutirão de estrada no município, que começou na quarta (11) e se intensificou no final de semana (14 e 15). O objetivo é restabelecer o mais rápido o acesso às vias. Para o mutirão, o prefeito determinou o aluguel de caminhões, aquisição de escórias e o aumento de horas trabalhadas pela equipe da força-tarefa.

"Nossa equipe tem visitado todos os locais do município, visitando famílias em áreas de risco, desobstruindo vias, retirando árvores, pedras e galhos de várias ruas e entrando diretamente em contato com a Light e Iguá a fim de garantir o acesso à energia e água em toda a cidade. Graças a Deus não tivemos casos graves, com vítimas, não temos famílias desabrigadas, mas nossa equipe do Social também está de plantão atendendo as famílias", explicou o prefeito, concluindo:"Nos últimos dias, nossa equipe está de plantão 24 horas por dia, visitando todo o município. Agradeço a cada um que está envolvido nesse mutirão em apoio às vítimas das chuvas, também à Câmara Municipal que sempre nos apoia”.

As equipes da prefeitura continuam nas ruas realizando ações para solucionar todos os problemas. A força-tarefa conta com os trabalhos das equipes da Distrital de Avelar, da Secretaria de Obras, de Agricultura e a de Meio Ambiente. O trabalho está sendo feito com o auxílio de toda a patrulha mecanizada da prefeitura, caminhões, retroescavadeira, patrol, pá-mecânica e caminhão caçamba retirando a lama, barreiras, árvores caídas, sujeira e entulhos.