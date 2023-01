Peneira será realizada no Ginásio Esportivo de Paty - Divulgação

Publicado 19/01/2023 12:28

No próximo sábado (21), Paty do Alferes será o primeiro município do interior do estado do Rio de Janeiro a receber uma peneira de voleibol do Fluminense. O clube carioca, em parceria com a Secretaria municipal de Esportes e Lazer de Paty, realizará a seletiva no Ginásio Esportivo da cidade. Os atletas devem se inscrever pelo link disponível na página @voleipaty e comparecer no dia 21 de janeiro de 2023 com documentos de identificação, máscara e responsável (no caso de menor de idade). A peneira será para meninas e meninos das categorias pré-mirim, mirim, infantil, infanto e juvenil.

"Este é resultado de um trabalho sério que começou há anos. O prefeito Juninho desde o início da sua gestão apoiou nossas escolinhas e falou da importância de ampliarmos o acesso de nossos jovens à pratica esportiva. Há 05 anos nós tínhamos 200 alunos em todas as modalidades de esporte e hoje passa de mais de 800. Só no vôlei temos mais de 200 alunos toda semana aqui no nosso ginásio. Agora, nossos jovens vão ter oportunidade de mostrarem seus talentos e de jogarem em um grande time. Quero agradecer a todos que apoiam nosso trabalho no Ginásio Municipal que tem mostrado a força do esporte em nossa cidade", disse o secretário de Esportes, Luiz Fernando Espíndola.