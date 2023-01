Evento foi realizado na quarta (18) - Divulgação

Publicado 20/01/2023 12:36

Na última quarta-feira (18), a prefeitura de Paty do Alferes promoveu a reinauguração da Sala de Leitura Infantil Roberto Nicolini, localizada na Biblioteca Municipal Osório Duque Estrada, no Centro Cultural da cidade. O evento foi aberto a toda comunidade e recebeu a atriz Jussara Machado para contação de histórias, representando o Comitê Popular de Lutas de Miguel Pereira e Paty do Alferes. Entre as novidades do espaço, estão o acervo parcialmente renovado, com doação da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, e pintura de parede assinada pelo artista local Ricardo Galvão.



De acordo com a bibliotecária Luana Lima Cardoso, a sala infantil busca estimular o hábito da leitura desde cedo, para que as crianças se tornem cidadãos criativos, conscientes e com maior compreensão do mundo.

O Centro Cultural é um dos maiores espaços do gênero na região. Com estrutura completa para receber diversos tipos de produções artísticas e eventos do município, o local oferece, ainda, oficinas e cursos gratuitos, buscando ampliar o acesso à cultura para toda a população. A Sala Infantil Roberto Nicolini

funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Centro Cultural localizado na Praça Manoel Congo, s/nº, centro.