Paty foi a primeira cidade do interior a receber uma peneira do Fluminense - Divulgação

Paty foi a primeira cidade do interior a receber uma peneira do FluminenseDivulgação

Publicado 24/01/2023 13:59

No último sábado (21), o Ginásio Poliesportivo de Paty do Alferes recebeu a 1ª peneira oficial de voleibol do Fluminense no interior do estado. Dos 400 atletas inscritos, oito da equipe Vôlei Paty foram selecionados para a segunda fase, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. O evento foi uma parceria do clube carioca com a Secretaria de Esporte e Lazer de Paty do Alferes.

"Estamos muito felizes com a realização deste evento na nossa cidade, em que nossos atletas podem mostrar seus talentos para um grande time. Agradecemos ao Fluminense pela confiança e esperamos que seja só o início de uma parceria de sucesso”, disse o secretário de Esportes, Luiz Fernando Espíndola, ressaltando que o incentivo ao esporte é um compromisso do prefeito Juninho Bernardes desde o início da sua gestão: “Este é resultado de um trabalho sério que começou há anos. O prefeito sempre apoiou as escolinhas e buscou formas de ampliar dos jovens à prática esportiva”.



Lívia Jahchan, uma das selecionadas para a segunda fase da peneira, se diz animada com a experiência e fala sobre as expectativas para o dia 31, em que irão treinar com as atletas do Fluminense. “Estou ansiosa com a experiência como um todo, que vejo como um grande aprendizado. Minha expectativa é de treinar bem, adquirir mais conhecimentos técnicos e práticos e, futuramente, poder somar com essa grande equipe", disse a jovem. Além de Lívia, foram convocados para a segunda fase os atletas Antonella Pacheco, Julya Lima, Luna Aguiar, Marina Melo, Melissa Leal, Sofia Matias e João Vitor Tavares.