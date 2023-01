Projeto da nova escola, que já começou a ser erguida - Divulgação

Publicado 30/01/2023 15:46

A gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista iniciou as obras de mais uma escola em Paty do Alferes. Com investimento de R$3.286.438,81, a nova Escola Municipal Vereador Sidney de Mello Freitas, no bairro do Goiabal, tem 1.273,19m² de construção em um uma área de mais de 2.000m². Conhecida como "Lelé do Goiabal", a unidade contará com 6 salas de aula, sala de professores, biblioteca e sala de informática, pátio coberto, jardim, cozinha, almoxarifado, banheiros, secretaria, diretoria, arquivo, além de uma linda quadra esportiva coberta com vestiários.

Segundo a prefeitura, será uma edificação moderna, projetada de acordo com as normas e padrões de acessibilidade. "A gestão do prefeito Juninho está fazendo história na educação patiense. São diversos investimentos, inclusive na parte de infraestrutura. O prefeito já reformou 10 unidades educacionais no município, incluindo creches e escolas; está construindo o novo colégio na Granja Califórnia e agora o novo Lelé do Goiabal. Sempre pensando no bem-estar de nossas crianças e adolescentes e em um local de trabalho de qualidade para nossos professores e servidores da educação. Tenho orgulho em fazer parte deste trabalho. Todo este investimento reflete na educação da nossa cidade, estamos entre as melhores do estado", disse o secretário de Educação, David Mello.



"Quando assumi a prefeitura, em 2017, nossas escolas, unidades de saúde e outros prédios públicos estavam em situação precária. Com muito trabalho, dedicação e apoio da nossa Câmara Municipal temos conseguido mudar a história de nossa cidade. Já reformamos e ampliamos 10 unidades educacionais, 07 postos de saúde, nossa cidade está em obras com a construção do Casario, do nosso Hospital Municipal, da Escola da Granja e agora com a Escola do Lelé do Goiabal e vem muito mais por aí", comenta o prefeito Juninho, que completou: "Quem acompanha meu trabalho sabe que a educação sempre foi uma prioridade em meu governo. Investi em projetos pedagógicos como o natação para alunos especiais, o de musicalização nas escolas, o de xadrez, equoterapia, contratação de profissionais concursados como professores, coordenadores pedagógicos, diretoras adjuntas, motorista, merendeiras, entre outros. Estamos trabalhando muito para que nossa educação seja a melhor do estado. Pois, sem uma boa educação não há crescimento e desenvolvimento de uma cidade. A educação é essencial para cada vez mais melhorarmos a vida de todos os patienses".