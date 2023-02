Exposição gratuita termina em 27 de março - Divulgação

Publicado 01/02/2023 16:04

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está promovendo a exposição “Vale a pena ver”, do artista Paulo Canteiro. A mostra, com quadros em madeira, pode ser visitada gratuitamente na Galeria de Artes do Memorial Vila do Alferes até o dia 27 de março.



Os trabalhos retratam a subjetividade e sensibilidade do artista, que usa técnicas de aproveitamento de sobras de madeira, transformando-as em arte. Seu acervo é composto por obras feitas em madeira reciclada e coloridas com tinta vegetal e acrílica. A Galeria é localizada no prédio do Paty Previ, antigo Casarão da Câmara Municipal (R. Cel. Manoel Bernardes, 378, Centro). O horário de visitação é das 9h às 17h, de segunda a sábado, e das 9h às 13h aos domingos e feriados.