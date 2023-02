Cerimônia aconteceu na última semana - Divulgação

Publicado 02/02/2023 14:17 | Atualizado 02/02/2023 14:18

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) efetuou a compra do prédio do Fórum de Paty do Alferes, que pertencia ao município. Participaram da cerimônia de outorga da escritura, o presidente do TJ, desembargador Dr. Henrique Carlos de Andrade Figueira; o prefeito Juninho Bernardes; o juiz titular da Comarca de Paty, Dr. Pedro Campos Freitas; a Dra. Ticiana Pires, tabeliã do Cartório de Paty; representantes do judiciário; secretários municipais e representantes da sociedade civil.

"Este, sem dúvida, é um momento de muita felicidade para Paty do Alferes e para o nosso governo: estamos afastando de vez o fantasma de não ter uma comarca na cidade. Reafirmo o compromisso que instituí na primeira audiência com o desembargador, de que o dinheiro da venda será investido na aquisição de outros prédios em que pagamos aluguel. A prefeitura gasta, hoje, inclusive, um valor significativo do seu orçamento com aluguéis. Há 23 anos a justiça funcionava aqui sem pagar aluguel e se não fosse a venda, provavelmente continuaríamos sem receber este recurso", disse o prefeito Juninho, que acenou aos que ajudaram na consolidação deste importante momento para o município: "Agradeço ao desembargador Henrique, à Dra. Ticiana do Cartório de Paty, ao procurador Marcelo Mourão, que, sem sua participação, tudo isso não tinha acontecido, ao meu pai, Eurico Júnior, que nos ajudou a fazer este pleito, à nossa Câmara, ao Dr. Pedro Ivo da Costa, que adquiriu o terreno na época, com a ajuda da tia Judith, mãe do nosso ministro Barroso, na negociação. Os investimentos que podemos fazer com esse dinheiro serão importantes para tirar despesas fixas do município e investir no crescimento da cidade. Este é mais um marco na história de Paty, do qual me orgulho muito em fazer parte".

Encerrando a solenidade, o desembargador Henrique Figueira também destacou a compra do imóvel em Paty. "A comarca continuará perene em Paty do Alferes. Nós, magistrados, temos o dever de cuidar muito bem de cada uma, que é onde o juiz está mais próximo da sociedade. É uma honra estar aqui em uma missão que reputo da mais alta importância, e um dos últimos atos da minha gestão, que se encerra semana que vem. Posso dizer, sem falsa modéstia, que é um encerramento com chave de ouro”, disse o presidente.