Veja a programação completa no final da matéria - Divulgação

Veja a programação completa no final da matériaDivulgação

Publicado 03/02/2023 16:18

Após dois anos, o Carnaval de Paty do Alferes volta em 2023. A prefeitura divulgou a programação, que conta com atrações para todos os públicos em três pontos do município: Centro, Granja Califórnia e Avelar. No total, 15 blocos diferentes sairão às ruas, e o tradicional Bloco Mundo Negro será o responsável por animar os foliões todos os dias na Praça da Estação, no Centro, antes da principal atração musical da noite. Nos quatro dias de festa, além dos blocos, haverá bailes infantis, apresentações de DJs e shows com bandas e artistas locais.



“Estamos organizando um Carnaval com atrações para toda a família aproveitar com segurança e tranquilidade. Para os turistas que desejam curtir os dias de folia em um destino animado e para todos os públicos, Paty é a escolha perfeita! Estamos preparados para recebê-los com excelente estrutura de hospedagem, alimentação e lazer. Arrume as malas e venha!”, disse a secretária de Turismo, Dayanna Marques.

Confira a programação oficial completa:

SÁBADO

Centro

15:30h - Baile e recreação infantis

19h - Bloco Mundo Negro (fixo na Praça da Estação)

22h - Bloco Ai que Ódio

00h - Show com Bloco Cacique de Ramos

(DJ nos intervalos)

Granja Califórnia

20h - DJ

23h - Bloco das Mulinhas

DOMINGO

Centro

15:30h - Baile infantil

16h - Bloco Amigos do Sase

18h - Bloco das Piranhas do Goiabal (concentração: Casa de Festas da Beth, no Goiabal)

19h - Bloco Mundo Negro

20h - Bloco Pega Porco (concentração: Bar do Baiano)

22h - Bloco Unidos do Goiabal (concentração: Padá Lanches)

00h - Show com a banda Efikácia

Granja Califórnia

16h - Bloco da Amizade (infantil)

20h - DJ

22h - Bloco Ki Beleza (concentração: Borracharia do Selminho)

23h - Bloco das Mulinhas (concentração: Borracharia do Selminho)

00h - Show com Tony Nascimento

Avelar

16h - Baile infantil

20h - Bloco Nós do Morro

21h - Show com grupo Loukamizade

SEGUNDA

Centro

10h - Bloco Concentra nos Sabores (som parado)

15:30h - Baile e recreação infantis

19h - Bloco Mundo Negro

21h - Bloco Baixa Renda (concentração: Padá Lanches)

22h - Bloco Máfia do Gole (concentração: Bar do Baiano)

23h - Bloco da Esperança (concentração: Padá Lanches)

00h - Show com a banda Acústico A3

Granja Califórnia

23h - Bloco das Mulinhas (concentração: Borracharia do Selminho)

00h - Show com grupo Vem Sambar

TERÇA

Centro

15:30h - Baile e recreação infantis

18h - Bloco da Amizade (concentração: Quiosque do Vivinha)

19h - Bloco Mundo Negro

00h - Show com Bruninho Nascimento

Granja Califórnia

16h - Bloco da Amizade (infantil)

20h DJ

22h - Bloco Ki Beleza (concentração: Borracharia do Selminho)

23h - Bloco das Mulinhas (concentração: Borracharia do Selminho)

00h - Show com Grupo Efikácia