Posse aconteceu no primeiro dia de fevereiroDivulgação

Publicado 08/02/2023 16:09

Na o último dia 1º, o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, deu posse a 43 novos servidores, dos quais 30 são professores. Esta já é a segunda chamada do ano; a primeira ocorreu no início de janeiro. Antes de chamar os funcionários para a assinatura dos papéis, o prefeito fez um breve discurso parabenizando todos e ressaltando o empenho de toda a administração para convocar o maior número possível de concursados que realizaram a prova de 2020.

“Nós acreditamos na renovação. Gente nova traz novas perspectivas e consegue enxergar melhor o que pode ser melhorado. Espero não só que vocês vistam a camisa, mas que a suem! Juntos, podemos deixar a cidade muito melhor e chegar cada vez mais perto do cenário ideal”, disse o prefeito, que concluiu sua fala dizendo que a convocação de novos servidores busca aprimorar a qualidade do serviço público e o atendimento à população.

Desde o início da primeira gestão de Juninho, em 2017, já foram convocadas 540 pessoas, número que o gestor afirmou ainda não ser definitivo. Além de professores, foram convocados agentes administrativos, mediador escolar, monitor escolar, procuradores jurídicos municipais, tratorista agrícola e auxiliares de obras e serviços públicos.