Equipe saiu vitoriosa das Ligas disputadas sábado e domingo - Divulgação

Publicado 27/11/2024 19:53

Alegria em dose dupla em final de semana histórico para o time feminino do Vôlei Paty. Em menos de 24 horas, a equipe venceu os dois títulos que disputou pela Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj) e pela Liga de Voleibol do Vale do Café.

No sábado (23), em Valença, as meninas entraram em quadra duas vezes, sendo a última para disputar a grande final na categoria Infanto contra o Voleibol ABF, pela Liga de Voleibol do Vale do Café. Já no domingo (24), o time patiense foi a São Cristóvão (RJ) disputar a final da categoria Infanto B da Liverj, superando o time do By Sport.

O treinador da equipe, David Jordão, conta que, para que as meninas desempenhassem bem em quadra nos dois dias, seria necessário trabalhar, além da parte técnica, a parte mental – ambas igualmente essenciais. “Tecnicamente, focamos nos fundamentos do jogo, como recepção e ataque, e ajustamos as estratégias para enfrentar cada adversário da melhor forma possível, incluindo os ajustes rápidos durante as partidas. Mentalmente, nosso foco consistiu em manter a calma e a concentração, apesar do cansaço”, explicou.

A ótima performance do time também está fundamentada em seu trabalho em equipe, segundo Jordão. “Reforcei que elas estavam bem preparadas e que, mais do que nunca, a união da equipe seria fundamental para vencer esse desafio. O apoio mútuo entre as meninas foi crucial, e essa força coletiva fez toda a diferença para conquistar os dois títulos”, afirmou o professor.

Além do incentivo municipal à modalidade, existe um fator chave que impulsiona ainda mais as meninas do vôlei, como relata o treinador: “O que realmente destaca esse grupo é a sua dedicação. Elas têm um 'DNA vencedor', sempre focadas em alcançar seus objetivos e superar desafios. Os títulos conquistados são resultado da preparação e do trabalho de toda a equipe e comissão, dentro e fora da quadra.”

Investimentos no esporte como prioridade da gestão

A campanha vitoriosa do Vôlei Paty é fruto de um grande investimento municipal no esporte, como explica o Secretário de Esporte e Lazer, Luiz Fernando Espíndola. “Ao longo da gestão do prefeito Juninho Bernardes, realizamos diversas iniciativas importantes, como o aumento do número de vagas nas escolinhas esportivas, a reforma e construção de quadras de esporte em diversos bairros e a realização dos nossos jogos esportivos municipais. Tudo isso com o objetivo de incentivar a prática esportiva, descobrir talentos e transformar vidas através do esporte”, declarou.