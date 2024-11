Evento acontece neste sábado (30) e começa às 17h - Divulgação

Evento acontece neste sábado (30) e começa às 17hDivulgação

Publicado 29/11/2024 15:11

Os estudantes da rede pública municipal que integram o coral e a orquestra do programa pedagógico +Música irão proporcionar uma tarde musical de alta qualidade no próximo sábado, dia 30, em um evento gratuito na Aldeia de Arcozelo.

A série “+Música”, promovida pela MVCalazans Produções Musicais, em parceria com a Prefeitura de Paty, conta com a apresentação dos jovens músicos e, ainda, participação especial do Coral de Petrópolis e do Coral do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Pastor Odilon Rodrigues (CCPI), de Paty.

O evento tem início às 17h, mas não termina assim que a música parar. Às 18h30, haverá a última apresentação da temporada da peça “Stress com Finesse”, do tradicional grupo Etapa, criado em Paty há 50 anos.

Programa pedagógico de educação musical é sucesso

O programa +Música, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o maestro Marcelo Vizani, é um exemplo das iniciativas bem-sucedidas promovidas ao longo dos últimos anos pela gestão do prefeito Juninho Bernardes que visam à educação de forma ampliada e à melhora da qualidade do ensino público. Atualmente, o programa existe em dez escolas municipais e envolve cerca de 2.760 alunos, do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que recebem aulas de musicalização, violino, flauta doce e canto coral.

Em outubro de 2023, o +Música cravou um marco em sua história: 55 alunos que integram o coral e a orquestra se apresentaram aos pés do Cristo Redentor, em evento comemorativo aos 92 anos do monumento – um feito que trouxe ainda mais visibilidade para Paty e encheu de orgulho todo o município e os envolvidos no projeto.