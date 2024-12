Publicado 05/12/2024 14:41

Na noite de ontem (4), dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos durante uma ação da Polícia Militar em Paty do Alferes. O homem de 35 anos de idade e a mulher de 20 foram estavam dentro de um carro no bairro Monte Alegre quando os agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM) fizeram a abordagem.

Após uma revista no automóvel, os policiais descobriram três compartimentos sob o banco do motorista onde estavam 75 invólucros de cocaína. Também foram apreendidos dois celulares bloqueados, R$ 214 em espécie e o veículo. Os dois suspeitos foram conduzidos para a 96ª Delegacia de Polícia (DP) de Miguel Pereira e presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico.