Pavimentação faz parte do programa Ação Asfalto - Divulgação

Publicado 05/12/2024 17:09

Os moradores dos bairros Coqueiros e Rio Pardo foram beneficiados com a pavimentação de dois quilômetros da estrada que liga ambos, em mais uma realização do Ação Asfalto, programa criado na gestão do prefeito Juninho Bernardes que visa a melhoria da infraestrutura de diversos bairros.

Os recursos investidos são fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Paty e o deputado federal Aureo Ribeiro. “É uma grande satisfação entregar mais essa obra para o nosso município, uma obra que traz dignidade e praticidade aos moradores desta região e aos produtores rurais, que vão otimizar o escoamento de suas mercadorias. Um agradecimento especial ao deputado Aureo Ribeiro, um grande amigo de Paty, que disponibilizou recursos significativos para que pudéssemos concretizar esse trabalho”, disse Juninho.

Ação Asfalto em números

Um dos mais bem-sucedidos programas da gestão do prefeito Juninho Bernardes, o Ação Asfalto chegou à marca de 83 ruas pavimentadas, impactando positivamente a vida e o bem-estar de milhares de moradores.

“Até o dia 31 de dezembro irei trabalhar incansavelmente pela nossa cidade para deixar um legado de infraestrutura que faça a diferença no dia a dia dos patienses”, afirmou o prefeito.