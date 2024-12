Praça Manoel Congo, centro de Paty do Alferes - Arquivo

Publicado 06/12/2024 13:18

Paty do Alferes obteve a nota "A" no Índice de Situação Previdenciária (ISP), de acordo com o relatório final divulgado pelo Ministério da Previdência Social. O resultado da avaliação inclui o município entre os 55 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que alcançaram a classificação máxima no país.

No total, foram 2.138 avaliados (37,9% dos 5.570 municípios que possuem RPPS dando cobertura previdenciária a seus servidores públicos titulares de cargos efetivos). A nota "A" comprova que o município possui recursos para honrar o pagamento dos benefícios aos servidores e suas famílias por décadas, garantindo um nível de segurança financeira alto aos trabalhadores.