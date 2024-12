Farnácua funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Rua Deputado Bernardes Neto, 61, Centro. - Divulgação

Publicado 19/12/2024 19:51

Na última terça (17), foi inaugurado o Complexo da Assistência Farmacêutica de Paty, composto pela Farmácia Municipal Aymar Ferreira Gomes e a Central de Abastecimento Farmacêutico Aloysio de Oliveira.

A nova “farmacinha”, como é carinhosamente chamada pelos munícipes, funciona a poucos metros da Unidade de Saúde Alba Monteiro Bernardes (Maternidade), trazendo, assim, ainda mais praticidade para os pacientes.

Em sua fala na inauguração, a secretária municipal de Saúde, Fabiana Abreu, agradeceu ao prefeito Juninho Bernardes e ao vice Arlindo Rosa pela atenção irrestrita às demandas da área da saúde. “Com a ajuda do prefeito, conseguimos instalar a farmácia municipal em um local adequado às nossas necessidades enquanto núcleo farmacêutico e também às necessidades dos munícipes”, disse.

Roberta Borges, coordenadora de Assistência Farmacêutica, reiterou as palavras da secretária, e falou, ainda, sobre a integração da Central de Abastecimento e da farmácia municipal – que atende, diariamente, em torno de 300 pessoas. “Por um tempo a Central funcionou em lugar afastado da farmácia, que, por sua vez, existia em um espaço com pouco conforto para funcionários e pacientes. Agora, conseguimos centralizar os serviços e transformar a farmacinha em um espaço com muito mais acessibilidade, acolhimento e conforto. Todos ganham com essa conquista”, declarou.

Durante a cerimônia de inauguração, foi entregue uma homenagem à Adriana Conceição Oliveira Santos, representando seu pai, o ex-vereador Aloysio de Oliveira (em memória). Aloysio é lembrado pelos serviços prestados à comunidade ao longo dos anos em que trabalhou nas farmácias comerciais em Paty e quando atuou na farmácia municipal, entre 2002 e 2008.

Horário de funcionamento

