Paty Prev é um dos 55 institutos com nota máxima no país - Divulgação

Publicado 10/12/2024 11:16

Em uma conquista histórica, o Instituto de Previdência de Paty do Alferes (Paty Previ) recebeu nota A no Índice de Situação Previdenciária (ISP) para Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), emitido pelo pelo Ministério da Previdência Social. O resultado coloca o Paty Previ entre os 55 institutos com nota máxima no país, evidenciando a seriedade e a qualidade do trabalho realizado nos últimos anos.

A nota A é concedida aos institutos que demonstram excelência em gestão financeira, transparência e sustentabilidade do regime próprio de previdência. No índice, são avaliados critérios como adimplência, cumprimento de normas de governança, gestão de investimentos e equilíbrio financeiro e atuarial. Atingir o grau máximo demonstra que o Paty Previ está alinhado às melhores práticas do país, garantindo solidez e segurança para os segurados.

“Este feito histórico eleva a confiança dos servidores municipais e também demonstra que cidades menores podem, sim, alcançar a excelência em gestão pública. Agradeço a toda equipe do Paty Previ pela dedicação e responsabilidade com que realizam seu trabalho e que nos trouxeram até este momento. Celebramos este resultado como um incentivo para continuarmos aprimorando os processos e servindo como exemplo para outros municípios”, declarou a diretora-presidente do Paty Previ, Jaqueline Lustosa.

A conquista do instituto ultrapassa o prestígio estadual, pois agora encontra-se entre os 55 melhores diante dos 2.138 RPPS existentes no país. No estado do Rio de Janeiro, apenas outras cinco cidades contam com regime próprio de previdência social nota A: Piraí, Quatis, Itatiaia, Angra dos Reis e Macaé. Para o diretor administrativo do instituto, Michel Brinco, “este reconhecimento é um marco na nossa história e reafirma o compromisso e a eficiência da gestão previdenciária do município”.

Gestão executiva responsável

A conquista da nota A do Paty Previ é fruto de um trabalho de toda a equipe, alinhado ao compromisso da gestão do prefeito Juninho Bernardes com a proteção e autonomia do regime previdenciário municipal.

"Esta é uma vitória não só do Paty Previ e seus excelentes servidores, mas de toda a administração pública. Nossa gestão se orgulha de sempre ter cumprido à risca suas obrigações previdenciárias, efetuando os repasses em dia e nos valores estabelecidos em lei, e de nunca ter recorrido a verbas do RPPS para quaisquer fins, respeitando, assim, sua autonomia e garantindo o seu bom funcionamento. O reconhecimento é digno de todo louvor!”, declarou o prefeito.