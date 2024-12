Apresentação da Orquestra vai começar às 20h - Divulgação

Publicado 06/12/2024 13:33

Neste sábado (7), a cultura e a música vão tomar conta da Aldeia de Arcozelo, em Paty do Alferes, com uma apresentação gratuita e imperdível da Orquestra Rio Villarmônica, às 20h. A parceria entre o Sesc RJ e a Prefeitura de Paty do Alferes promete emocionar o público com melodias que encantam e criam uma experiência inesquecível.



Para os palcos do Natal Sesc, a Villarmônica preparou um repertório especial que une o clássico ao popular, com obras de Villa-Lobos, Tom Jobim e outros compositores que têm um lugar especial no coração do público. A escolha das músicas é pensada para criar uma conexão imediata com a plateia, garantindo uma experiência emocionante e inesquecível, especialmente para aqueles que terão seu primeiro contato com uma orquestra.



Revitalização da Aldeia de Arcozelo

A revitalização da Aldeia de Arcozelo pela atual gestão tem transformado o espaço em um importante ponto de encontro para a população e palco de manifestações culturais de destaque. O prefeito Juninho Bernardes convida a todos para prestigiar o evento: “A Aldeia de Arcozelo é um patrimônio histórico e cultural que revitalizamos, em parceria com a Funarte, para oferecer à nossa população um espaço de convivência, aprendizado e arte. Convido a todos para esta linda apresentação da Orquestra Villarmônica, que vai abrilhantar ainda mais nossa cidade. Não percam esta oportunidade de apreciar boa música em um espaço que simboliza a cultura e história de Paty”.