Mumuzinho se apresenta no próximo dia 15 - Divulgação

Publicado 07/12/2024 14:36

Comemorando 37 anos de emancipação, Paty do Alferes se prepara para celebrar seu aniversário com uma série de atrações que irão movimentar a cidade ao longo de todo o mês de dezembro. A cereja do bolo será o show com o cantor Mumuzinho, no domingo, dia 15, na Praça George Jacob Abdue (Praça da Estação - Centro), que promete atrair os apaixonados por samba e pagode.



As comemorações de aniversário têm início na sexta, dia 13, com show de Bill e Banda na Aldeia de Arcozelo, em um tributo ao cantor Bull. No sábado, 14, as atrações são em dose dupla na Praça da Estação: sobem ao palco o cantor gospel Marquinhos Gomes e o duo Terramar. Após o show com Mumuzinho, no dia 15, o cantor Maldonado encerra as festividades pelo aniversário de Paty.



O tradicional Desfile Cívico acontecerá no dia 15, a partir das 9h, reunindo diversas escolas nas principais ruas do Centro para celebrar a história e o desenvolvimento do município.

Mistura Musical e Réveillon: shows para toda a família, o mês inteiro

Iniciado em outubro com o objetivo de celebrar os artistas locais e regionais – ao mesmo tempo em que convida a população e turistas a desfrutarem da recém-revitalizada Praça da Estação –, o projeto Mistura Musical se estende ao longo de todo o mês com atrações para todos os gostos, do sertanejo ao samba, passando pela MPB e os clássicos do rock nacional e internacional.



No último dia do ano, o cantor Maks Salles dará início à festa de Réveillon de Paty, que também conta com o grupo Puro Ritmo Samba Show para animar o público e vibrar boas energias para receber 2025 em alto astral. Confira toda a programação musical de final de ano em Paty:



Praça George Jacob Abdue

07/12 – Ouverture – 21h

08/12 – Grupo Alquimia – 19h

Aldeia de Arcozelo

13/12 – Bill e banda: um tributo a Bull & Bill – 20h

Praça George Jacob Abdue

14/12 – Marquinhos Gomes (gospel) – 20h / Terramar – 22h30

15/12 – Mumuzinho – 19h / Maldonado – 21h30

20/12 – Raffael Avlis e anda – 21h

21/12 – Tadeu Silva – 22h

22/12 – Grupo Efikácia – 19h

27/12 – Bloco Esperança convida Bloco Fui Irei – 21h

28/12 – Loukamizade – 21h

29/12 – Banda Acústico A3 – 19h

31/12 – Maks Salles 21h / Puro Ritmo Samba Show - 00h