O diretor de Saneamento e Áreas Protegidas, Ricardo Barbosa; o secretário municipal de Meio Ambiente, André Dantas; e o assessor executivo Rondinelli Curityba - Divulgação

Publicado 19/12/2024 19:47

Na última segunda-feira (16), o município de Paty do Alferes recebeu o troféu pelo 1º lugar, dentre as 92 cidades do estado, no Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente (IQSMMA), conquistando, ainda, o 5º lugar no critério Melhor Grau de Implementação e Grau de Conservação de Unidades de Conservação Municipais e o 7º no Índice de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos (IDR). A cerimônia de premiação aconteceu no Palácio Guanabara, e tem validade pelo ICMS Ecológico 2024, ano fiscal 2025.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Dantas, acompanhado do diretor de Saneamento e Áreas Protegidas, Ricardo Barbosa, e do assessor executivo Rondinelli Curityba, representou o município na premiação. “O nosso 1º lugar demonstra que Paty segue firme no compromisso com a qualidade e execução do seu planejamento ambiental. Agradeço a toda equipe da Secretaria de Meio Ambiente pelo trabalho realizado e também ao prefeito Juninho Bernardes e ao vice Arlindo Rosa por todo investimento na área ambiental ao longo da gestão”, declarou Dantas.

Os representantes dos municípios premiados também receberam o cheque simbólico do ICMS Ecológico. Entre os presentes na cerimônia estavam o governador Cláudio Castro, o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Renato Jordão.

Desempenho de Paty em 2024

De acordo com o secretário, o bom resultado no Índice de Destinação Final de Resíduos Sólidos foi alcançado em razão da destinação correta do lixo úmido (o lixo que não é reciclável), com o incremento do sucesso do programa Coleta Seletiva de Porta em Porta, que, em parceria com a Associação de Catadores, tem recolhido um alto volume de materiais recicláveis.

“Nossa posição no IDR deve-se, ainda, a uma boa pontuação em um critério difícil, que é o de destinação de óleo vegetal usado. Resultados como esses são um instrumento importante para a nossa avaliação interna e motivo de orgulho para todos os profissionais que trabalham na pasta e em ações voltadas à educação ambiental”, afirmou.

ICMS Ecológico

Criado para impactar positivamente a qualidade ambiental dos municípios, o ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que garante às prefeituras que investem em boas práticas ambientais uma fatia maior do ICMS repassados a elas. No Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA) – que determina o valor do repasse para o município –, Paty subiu de 0,5333 para 0,55.