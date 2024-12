Comemoração durou três dias, com shows gratuitos - Divulgação

Publicado 18/12/2024 15:21

Os 37 anos de emancipação política de Paty foram celebrados com três dias de shows gratuitos que movimentaram a Aldeia de Arcozelo e a Praça George Jacob Abdue entre 13 e 15 de dezembro. A festa teve início na sexta-feira, na Aldeia, com show de Bill e banda, em um tributo emocionante ao cantor Bull, com quem o primeiro formava uma das duplas mais queridas da cena musical da região.

No sábado, na Praça da Estação, os shows ficaram por conta do grupo gospel Preto no Branco e do duo Terramar. Atração mais esperada da festa, o cantor Mumuzinho agitou o público no domingo, dia do aniversário de Paty, em um show recheado de clássicos e hits atuais do samba e do pagode. O cantor patiense Maldonado encerrou as comemorações, mantendo a energia do público elevada até o final com o melhor do sertanejo.

Festa de aniversário também celebra novo centro da cidade

O prefeito Juninho Bernardes avalia o evento, ressaltando a satisfação em ver a praça cheia e o comércio aquecido. "Nossa celebração pelos 37 anos foi linda e realizada sem nenhum transtorno. Praça, bares e restaurantes cheios, público animado. Muito bom ver a alegria no rosto dos patienses, que merecem essa festa e são os grandes responsáveis pelo sucesso desta festa", declarou.

O gestor encerra o mandato este ano, deixando como legado obras importantes para o centro de Paty, como a revitalização da Praça George Jacob Abdue e a criação do Casario do Alferes, obra responsável por movimentar ainda mais a economia da cidade. "Meu desejo de ver Paty ainda mais bonita e bem estruturada foi concretizado. Encerro meu segundo mandato com o sentimento de dever cumprido, certo de que contribuí para devolver aos patienses o orgulho da sua cidade e fortalecer seu senso de pertenciamento", afirmou, com alegria.