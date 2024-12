O selo é uma conquista de toda a equipe da Prefeitura, que trabalhou, com a coordenação da Controladoria, em prol de um mesmo objetivo", disse o prefeito Juninho - Divulgação

O selo é uma conquista de toda a equipe da Prefeitura, que trabalhou, com a coordenação da Controladoria, em prol de um mesmo objetivo", disse o prefeito Juninho Divulgação

Publicado 18/12/2024 15:23

A Prefeitura de Paty do Alferes recebeu o Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) no ciclo de 2024. O programa é uma avaliação realizada anualmente pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), juntamente com os tribunais de contas estaduais e da União, para medir o índice de transparência dos portais das prefeituras, do legislativo, judiciário, tribunais de contas, defensorias e ministério público.

O Selo Ouro de transparência é concedido às instituições compromissadas com uma gestão pública clara e acessível. O controlador geral de Paty, Júlio César Duarte Carvalho, celebra a conquista e discorre sobre o que foi feito para alcançarem o excelente resultado. “Nós trabalhamos em cima do relatório da ATRICON do ano passado. Vimos o que precisava ser atualizado, como o plano municipal de saúde, o plano municipal de educação, alguns contratos e licitações, e solicitamos a cada setor que fizessem as devidas atualizações. O selo é uma conquista de toda a equipe da Prefeitura, que trabalhou, com a coordenação da Controladoria, em prol de um mesmo objetivo”, declarou.

Os entes públicos ganham o Selo Ouro quando atingem entre 85% e 94,9% na avaliação. A Prefeitura de Paty obteve a pontuação de 86,05%, número que posiciona o município entre os únicos três do estado do Rio de Janeiro que alcançaram o nível ouro.

Importância da transparência na gestão pública

O prefeito Juninho Bernardes se orgulha de mais um reconhecimento da Prefeitura e celebra o trabalho exercido pelos servidores públicos. “Nossa gestão deixa um legado de transparência e responsabilidade com o dinheiro público. E, agora, para fechar o ano com chave de ouro, recebemos o reconhecimento concreto de todo esse trabalho. Agradeço imensamente a toda equipe da Prefeitura que trabalhou com todo empenho para alcançarmos a melhor avaliação possível no Índice de Transparência!”, declarou o gestor.

O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) é o maior e mais completo sistema de aferição da transparência pública nacional, abrangendo 7.370 portais. A transparência desempenha um papel crucial ao garantir que todas as pessoas tenham acesso às informações sobre como os recursos públicos são utilizados e sobre as decisões que afetam suas vidas. Ao adotar práticas transparentes, uma instituição contribui para uma sociedade mais informada e participativa, onde os cidadãos podem acompanhar e compreender melhor as ações governamentais.