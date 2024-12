Mudanças têm objetivo de facilitar o tráfego - Divulgação

Publicado 21/12/2024 14:45

A partir da próxima segunda-feira (23), o trânsito no centro de Paty voltará à normalidade. Entre as principais mudanças está o retorno da passagem obrigatória pela Rua Sebastião de Lacerda por todos os motoristas que vêm de Avelar no sentido Miguel Pereira.

Outra mudança importante é o retorno do sentido único da Rua Coronel Manoel Bernardes no trecho do Colégio das Irmãs, alterado há meses em função das obras de revitalização do centro. Por ela poderão transitar apenas carros vindo de Miguel Pereira sentido Avelar.

A Rua Maria Fraga (próxima à Prefeitura Municipal) terá seu sentido invertido, ou seja, será opção de retorno no centro para voltar sentido Arcozelo.

O ponto de táxi que hoje se encontra em frente ao Supermercado Fernandes voltará ao posto antigo, em frente ao Instituto Nossa Senhora Aparecida (Colégio das Irmãs). Já o ponto de ônibus sentido Arcozelo, Avelar e Três Rios voltará para o local anterior, em frente ao Coreto.

Buscando proporcionar mais praticidade para quem precisa retornar ao Centro, a Rua José Alves da Costa (rua nova, ao lado do Restaurante Panela de Ferro) se tornará mão inglesa. Aos motoristas que irão trafegar por ela, é necessário atenção.