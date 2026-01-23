A ação ofereceu aos usuários serviços como intermediação de mão de obra, orientação para CTPS e Seguro-Desemprego, - Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2026 11:55

Paty do Alferes - Na última quinta-feira, 22, Paty do Alferes recebeu a Carreta do Trabalho, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda com o objetivo de levar serviços, oportunidades e orientação para quem busca emprego, qualificação e inclusão social. A ação ofereceu aos usuários serviços como intermediação de mão de obra, orientação para CTPS e Seguro-Desemprego, e de apoio à Pessoa com Deficiência por meio do Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente (NEAD).

Por meio de parcerias com entidades como SEBRAE, Leão XIII, FAETEC, CIEE e JUCERJA, a Carreta do Trabalho também possibilitou o acesso a vagas de estágio, Jovem Aprendiz, cursos profissionalizantes e livres, documentação gratuita e identificação civil, e serviços empresariais. Além disso, as secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação e de Saúde também marcaram presença, oferecendo à comunidade serviços voltados à assistência social e ao acompanhamento da saúde.

“A presença da Carreta do Trabalho no nosso município representa muito mais do que a oferta de serviços: ela simboliza oportunidade, dignidade e cidadania para a população. Reafirmo o compromisso da Prefeitura em apoiar ações que promovam autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos patienses, afinal, é através de políticas públicas que conseguimos reduzir as desigualdades e ampliar o acesso aos direitos”, enfatizou o prefeito Julinho Juju.

A secretária de Desenvolvimento Social de Paty, Elaine Aguiar, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. “Quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos potencializar resultados e alcançar mais pessoas, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico

local. Esperamos que esta ação seja mais um passo rumo à construção de um futuro com mais oportunidades, justiça social e desenvolvimento para todos”, afirmou.