prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no local, na manhã desta terça-feira (31) - Divulgação/Ascom

Publicado 01/09/2021 07:37

Petrópolis - O Centro Esportivo da Escola Municipal Fábrica do Saber, na Estrada da Saudade, retomou parte das atividades na última semana – respeitando os protocolos de saúde, como o uso de máscara e o número limitado de alunos por horário. Já estão funcionando a hidroginástica, a natação e o projeto Renascer, que atende idosos acima de 60 anos com lazer, esporte e recreação. Ao todo, cerca de 350 pessoas da comunidade estão sendo atendidas, somando todas as atividades.

O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no local, na manhã desta terça-feira (31), acompanhado do secretário de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL), Leandro Kronemberger. “A prática esportiva deve fazer parte da rotina da população. Espaços como o Centro Esportivo, aqui na Fábrica do Saber, contribuem bastante neste sentido. Estamos retornando aos poucos com as atividades, de acordo com o andamento da vacinação”, disse o prefeito.

Com duas piscinas, duas quadras poliesportivas, sala de ginástica e outras salas disponíveis para realização de aulas variadas, o Centro Esportivo da Fábrica do Saber é considerado um dos melhores equipamentos do município. “Em meio à pandemia, o esporte também têm salvado vidas. É a promoção da saúde física e mental das pessoas. Precisamos ressaltar a importância do esporte na vida das pessoas neste momento”, destacou Berg.

Paulo Roberto Waruar, coordenador do espaço e funcionário há quase 20 anos da Fábrica do Saber, explicou que todos os protocolos de saúde estão sendo cumpridos: “Estamos limitando o número de alunos por turma. Existe um controle grande relacionado a isso. Além disso, exigimos o uso de máscara nas dependências do Centro Esportivo. Esperamos que isso passe logo para que a gente possa oferecer ainda mais atividades”.

As atividades oferecidas acontecem de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos fins de semana. As inscrições devem ser feitas diretamente no espaço. Para mais informações, o telefone da SEPJIL é o 2233-1218.