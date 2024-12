Natal no Vale Encantado - Foto: Divulgação

Natal no Vale EncantadoFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2024 20:04

Petrópolis - A ação social do Vale Encantado foi um sucesso absoluto, arrecadando mais de 500 brinquedos em uma iniciativa que uniu solidariedade e o espírito natalino. Parte das doações foi entregue no próprio vale às crianças do Instituto Ampla Visão, que tiveram um dia inesquecível ao visitar o espaço.

Durante a visita, os pequenos exploraram as luzes natalinas, participaram da Casa dos Desejos, onde deixaram seus pedidos para o Papai Noel, brincaram na neve e foram surpreendidos com a entrega de presentes pelas mãos do Petrus, o elfo ajudante do bom velhinho.

“A felicidade nos olhos das crianças é a maior recompensa de todo esse esforço. Agradecemos imensamente ao público que compareceu, participou e doou. Essa união é a essência do Natal. E essa ação só foi possível graças a cada pessoa que colaborou”, declarou Robson Magrani, produtor executivo do evento.

A outra parte dos brinquedos foi entregue no domingo (22) pelas mãos do Petrus na sede da instituição, que fica no Duarte da Silveira. A instituição, que tem mais de 20 anos, atende 237 crianças em diferentes atividades. “Foi um momento incrível, em que as crianças puderam sentir a magia do Natal. Sou grata a todos que participaram para que isso fosse possível”, declarou a idealizadora do projeto, Solimar Fidelis.

O Vale Encantado conta com cenografia elaborada, que utiliza mais de 250 mil lâmpadas, 100 objetos cenográficos e 450 m² de painéis. É uma experiência que desperta o olhar para as belezas do Natal, seja pela trilha ambientada ou pelos cheiros espalhados que buscam mexer com todas as sensações do público visitante.

Até o dia 5 de janeiro de 2025, de quarta a domingo, das 16h à meia-noite, o Vale Encantado está pronto para receber moradores e visitantes. Com ingressos a partir de R$ 20, o evento também oferece condições especiais para públicos com direito à meia-entrada e entrada gratuita para crianças de até quatro anos. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo link ou na bilheteria do evento.