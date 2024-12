Reunião entre as secretarias - Foto: Divulgação/PMP



29/12/2024

Petrópolis - Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Obras participaram, nesta sexta-feira (27), de um treinamento sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) no Primeiro Distrito. A capacitação reuniu engenheiros e técnicos da prefeitura com o objetivo de atualizar os conhecimentos sobre as metodologias de mapeamento de áreas de risco e reforçar o planejamento estratégico para a mitigação de desastres no município.



O treinamento abordou a metodologia utilizada na elaboração do PMRR, os mapeamentos de base aplicados e os parâmetros técnicos empregados na identificação de áreas de risco. Além disso, foram apresentados os avanços e os procedimentos adotados desde a implementação da metodologia, em 2007, promovendo um nivelamento técnico entre os participantes.



Para o secretário de Proteção e Defesa Civil, Rodrigo Werner, a capacitação é muito importante para integrar e alinhar as equipes envolvidas. “Este momento é importante para garantir que todos estejam alinhados com a metodologia vigente e possam identificar as principais atualizações ou pontos para revisão no plano. O Plano Municipal de Redução de Riscos é uma ferramenta estratégica para a elaboração de políticas públicas que promovam a segurança da população e direcionam uma atuação a longo prazo, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo a resiliência do município”, destacou Werner.