Corridinha do NonôFoto: Arquivo

Publicado 25/07/2025 22:22

Petrópolis - A Corridinha do Nonô, um dos nomes mais reconhecidos do cenário esportivo da cidade, acontece no domingo (27) e teve 600 inscritos. O evento em homenagem ao atleta petropolitano, que completa 90 anos, tem concentração no Parque Natural Municipal Padre Quinha, na Avenida Ipiranga, no Centro Histórico.

A largada está prevista para às 7h, e o trajeto deste ano terá um percurso de 2,1 km. A Corridinha passa pela Avenida Koeler, segue pela Roberto Silveira, Rua Padre Siqueira e termina na Casa de Educação Visconde de Mauá, na Barão do Rio Branco.

A homenagem propõe que os participantes utilizem roupas brancas no dia do evento, como forma simbólica de reconhecimento à história de Seu Nonô nas corridas de rua e sua ligação com a saúde e o bem-estar.

“Esta corrida representa o respeito da cidade por alguém que, ao longo das décadas, manteve um compromisso com a prática esportiva e com o estímulo à atividade física entre gerações”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Para o secretário de Esportes, Leandro Kronemberger, o evento não apenas celebra uma trajetória, mas também mobiliza a cidade em torno de uma referência.

“Seu Nonô representa constância e disciplina. Sua presença inspira quem está começando e quem já faz parte do circuito de corridas local. Mesmo aqueles que não conseguiram se inscrever estão convidados a participar da corrida, embora, neste caso, sem acesso à medalha comemorativa que será entregue aos inscritos”, declarou.

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) atuará com agentes em pontos estratégicos para garantir a fluidez e a orientação dos motoristas e durante o trajeto da Corridinha, haverá interdições pontuais no trânsito.